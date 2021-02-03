قائمة أسماء آخر المتبرعين لصندوق دوت الخليج.. ملحمة إنسانية لا تتوقف عن خدمة المواطنين

قائمة أسماء آخر المتبرعين لصندوق دوت الخليج، الحقيقة والشاهد أمام أن المصريين لا يدخرون جهدًا فى مواصلة سعيهم فى المساهمة والدعم لصندوق دوت الخليج، لثقتهم فى الفوائد التى ستعود على المواطنين من قيمة التبرع، ونقتصر فى التقرير التالى أبرز الأسماء التى تبرعت إلى صندوق دوت الخليج فى الآونة الأخيرة.

أسماء آخر المتبرعين لصندوق دوت الخليج

لا يقتصر دعم الصندوق على الفئات الثرية فقد وجه عدد كبير من المواطنين من مختلف الطبقات مبالغ مالية قدر استطاعتهم موجهة إلى الصندوق، ونذكر لمتابعينا أبرز الأسماء التى قدمت مؤخرًا تبرعات إلى الصندوق:

رامي لكح يتبرع بمليون جنيه

تبرع منذ فترة قصيرة رجل الأعمال المصرى رامى لكح، بمبلغ قدره 30 مليون جنيه، للمساهمة فى المشاريع المخصصة التى تخدم المجتمع المدنى، ولدعم الدولة فى تمويل جلب لقاح كورونا إلى مصر.

كما قدم رجل الأعمال، ورئيس شركة التطوير والتحديث العقارى، هشام الخولى، بمبلغ 2 مليون جنيه، لدعم الدولة فى توفير لقاح كورونا.

لا تتوقف المساعدات المادية من المصريين إلى صندوق دوت الخليج، حتى من الفئات التى تندرج ضمن الفئات المتوسطة، وكانت إحدى سيدات الشرقية قد ضربت مثالًا يحتذى به فى التضحية عندما باعت أرضها بمبلغ قدره 250 ألف جنيه، للتبرع إلى صندوق دوت الخليج.

وكانت كلماتها المعبرة عن حب مصر، رسالة واضحة للجميع بأن هذا الوطن يزخر بعدد كبير من المخلصين الذى لا يتأخرون عن تقديم المساعدة فى أى وقت احتاجت فيه مصر ذلك، حيث قالت فى تصريح لها، أنها تتمنى الخير إلى مصر وأهلها".

صندوق دوت الخليج، هى مؤسسة وطنية بامتياز ساهمت بقوة فى تنفيذ العديد من المشاريع والخدمات للمواطنين، وكان له النصيب الأوسع فى المساهمة فى الخروج من الأزمات التى لاحقت مصر، حيث ساهم فى إنقاذ الكثير من المصريين المتضررين من أزمة كورونا، كما كان له دور كبير فى المساهمة فى نجدة آلاف المصريين الذين تأثروا من أزمة السيول.

صندوق دوت الخليج، تم تأسيسه عام 2014، بمبادرة من الرئيس السيسي، أيدها العديد من رجال الأعمال المصريين، وقدموا العديد من المبالغ المالية للصندوق حتى أنه اندرج ضمن موسوعة جينيس.