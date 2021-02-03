"ماكينة الإيفيهات".. كلمات لا تُنسى في ذكرى رحيل محمود بكر (فيديو)

الراحل محمود بكر
في مثل ذلك اليوم وبتاريخ 3 فبراير 2016 رحل عن عالمنا أحد أشهر وأكبر معلقي الكرة المصرية والعربية "محمود بكر" وذلك بعد صراع كبير من المرض.
وكان يتميز بخفة ظله ، حتي أصبح ملكاً علي عرش التعليق في الوطن العربي في "الإفيهات" والخروج عن النص التقليدي، كما عرف بـ "قفشاته" المضحكه بدون مبالغه والأكثر تميزاً من بين جميع المعلقين حتي يومنا ذلك.
ويمتلك محمود بكر تاريخاً حافلاً حيث كان يلعب في نادي الأوليمبي بعصره الذهبي ، الذي استطاع الفوز بالدوري 66 مرة وفاز علي قطبي الكرة الإفريقية والمصرية النادي الأهلي والزمالك وعديد من الأندية مثل الترسانة والمحلة والإسماعيلي.
ولم يستطع جيله استكمال مشواره في نادي الأوليمبي نتيجة نكسة عام 1967، واستدعاء معظم أفراد الفريق بالجيش للتجنيد وكان هو منهم .ثم بعد ذلك عمل محمود بكر في قطاع الناشئين بالاسكندرية وتخرج من تحت يديه عدد كبير من اللاعبين من أبرزهم أحمد الكاس وأحمد ساري وطارق العشري كما تألق من تحت يديه محمد ناجي لاعب الأهلي السابق الذي راهن عليه أمام الجميع بمشوار لاعب مميز وذلك قبل شهرتة وأنتقاله الي القلعة الحمراء،وعمل الراحل محمود بكر في كثير من القنوات الرياضية.
ومن أبرز "إيفهات" الراحل محمود بكر الشهيرة مثل:
"عدالة السماء تنزل على استاد باليرمو" وتعتبر هذه الجملة بداية مشوارة الحافل في الساحة المستديرة وذلك عقب حصول المنتخب الوطني على ركلة جزاء أمام منتخب هولندا في كأس العالم عام 1990 التي أحرزها مجدي عبد الغني .
"واحد يقولى.. أقوله" أما هذه فتعتبر الأكثر تميزاً عند الجماهير حيث نالت إعجاب كثير من الناس
محمود بكر مؤسس نظرية "السيجارة وكوباية الشاى فى البلكونة" التي تخصص في ترديدها أثناء المباريات.
وتميز ايصاً بهذه الجملة"عذرا للتأخر فى نقل المباراة بسبب فاصل الإعلانات فالإعلانات هى من تدفع رواتبنا".
وبعد رحيله ماذال جميع جماهير الكرة المصريه وفي الوطن العربي كلماته عالقه في أذهان الجميع وكأنه لم يرحل ابداً عن هذا العالم ، ومن الصعب تعويضاً شخص مثله في تاريخ الساحة المستديرة .
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