محمد شاكر: تلقيت ١٨٠٠ شكوى على تليفوني الخاص حول مشكلات الكهرباء

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إنه يوجد بالوزارة خط ساخن لتلقي الشكاوي ووصل لنا اكثر من 10 مليون شكوي وتلقيت علي تليفوني الشخصي اكثر من ألف و800 شكوي ونعمل بسرعة علي حل كافة الشكاوي ونبحثها وندرسها دراسة جيدة ونستجيب لها .

واشار الوزير الي تصنيف مصر العالمي كان 145 والان وصلنا الي 77 وبالانتهاء الخاص بمراكز التحكم سوف نصل الي المركز ال 30 جاء ذلك خلال القاء الوزير لبيانه حول مجهودات وزارته وما تم تنفيذه من اعمال وفقا لما جاء ببرنامج الحكومة التي نالت ثقة مجلس النواب عليها في الفصل التشريعي الاول من عمر مجلس النواب .

قال وزير الكهرباء والطاقة ان وزارة الكهرباء كان لها دور في رصد الانبعاثات الموجه ويتم التنسيق مع وزارة البيئة ويتم الان وفر في الوقود الخاص المستخدم لإنتاج الطاقة وخفضنا الانبعاثات بنسبة 20 % ونعمل علي ان تكون المعدات بأحسن جودة لتلافي اي مشاكل.

وقال الوزير ان شبكة الجهد بقدرة 500كليوات والقدرة زادت الي 4 اضعاف لتصل الي 54 الف كليو ميجا وات وكشف الوزير الي ان هناك مراكز للتحكم في الشبكة الكهربائية باستمارات 5مليار و400الف جنية وهناك مركز للتحكم العالمي بالعاصمة الإدارية.

قال وزير الكهرباء والطاقة انه في 2014 كانت هناك ازمة كبيرة في الكهرباء وتم عمل خطة من اجل تلاشي هذا الامر تم انشاء 3 محطات كبيرة من خلال شركة سيمنز بمقدار 14 الف ميجا وات وهذا انجاز هائل وكبير وتم الانتهاء من هذا الامر ومن الصيانات الاخرى.

و أضاف كان هناك مساعدة من وزارة البترول لانتاج الطاقة الكهربائية للمحطات واضاف الوزير الي ان الصيانات للمحطات المختلفة وبنسبة 100 % وقال الوزير الي ان شركة سيمنز كان لها شركاء من المصريين من خلال شركات مصرية .

وقال الوزير الي ان محطة العاصمة الادارية اكبر محطة لإنتاج الكهرباء في العالم ويتم تبريدها عن طريق الهواء وتم الانشاء في خلال سنتين ونصف فقط مع العلم ان المحطة الواحدة تستغرق 6 سنوات وفقا للنظام المعمول به واشار الوزير الي ان الوزارة اتبعت اسلوب علمي للتشغيل والصيانة وهو ما ادي الي زيادة القدرات والانتاج ولدينا الان فائض واحتياطي مناسب ومصر الان منورة وبإضاءة هائلة.

وقال وزير الكهرباء سيكون هناك ربط مع الأردن و قبرص و السودان و ان المشاورات مستمرة في هذا السياق و كشف الوزير نطمح لتصدير الطاقة المتجددة لأوروبا من خلال شبكات حديثة .