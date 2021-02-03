محمد تيسير مطر: تصفية الحديد والصلب سيؤثر على إنتاج غاز الأكسجين الطبى

وجه النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من الأسئلة التى تشغل تفكير المواطن المصرى في الشارع، والمتعلقة بأزمة تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان.

محمد تيسير مطر يتحدث عن أـزمة مصنع الحديد والصلب

وتسائل عضو مجلس النواب، محمد تيسير مطر، متى سيكون لدينا فائض فى غاز الأكسجيبن الطبي، الذي انخفضت نسبته بشكل مؤثر، خاصة بعد انتشار جائحة كرونا، وازدياد حاجات المستشفيات له فضلا عن تصفية مصنع الحديد والصلب الذي كان يساهم بنسبة كبيرة في إنتاج غاز الأكسجين الطبي.

جاء هذا أثناء تعليقه على بيان الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، ضمن مجموعة الجلسات العامة، التى دعا إليها المجلس في إطار تفعيل دوره الرقابى، حيث يتم استدعاء الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء والوزراء.

وفى سياق أخر، شدد عضو لجنة حقوق الإنسان، محمد تيسير مطر، على ضرورة التعاون والعمل المشترك للرد على أى تدخلات من أى جهات أو كيانات أو مؤساسات خارجية في الشئون الداخلية لمصر، محاولين تشوية الصورة المصرية في الخارج، مؤكدا على دور وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي في الرد علي هذه الشائعات.

هذا ويستقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى، رئيس مجلس النواب، وزير الكهرباء، محمد شاكر، ووزير الإسكان، عاصم الجزار، لعرض موقف الوزارتين بشأن برنامج الحكومة.