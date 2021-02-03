وزير الكهرباء للنواب : دراسة للربط الثلاثي بين مصر واليونان و قبرص

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة انه فيما يخص الربط مع دول الجوار هناك خطة للربط مع ليبيا و السودان بقدرة 80 ميجا وات ونطمح ان نصل بالقدرة الي 300 ميجا وات و خلال من 15 الي 18 شهر وستزيد القدرة من 240 الي 300 ميجا وات .

وقال و نطمح كذلك للربط بشرق افريقيا ان تكون مصر بوابة انتقال الكهرباء من خلال افريقيا الي اوروبا وهناك دراسة لربط الكهرباء عبر الخط المصري السعودي وسيتم فتح مظاريف التنفيذ خلال 6 شهور.

وقال سيكون هناك ربط مع الاردن وخط الربط بمقدار 400 ميجا وات والان الاردن تاخذ 200 ميجا وات وسيكون الربط مع الاردن لإمداد العراق كما ان هناك دراسة للربط الثلاثي المصري اليوناني القبرصي اما سيكون عبر قبرص ومن ثم اليونان وهناك امر جدي في هذا المجال ونطمح ان يكون لدينا فائض من الطاقة المتجددة لتصديره لأوروبا .