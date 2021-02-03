إنفوجراف.. خطة الزراعة لصرف قروض البتلو

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح خطة وزارة الزراعة لصرف قروض مشروع البتلو للمربيين.

ويستفيد من المشروع الفئات المستفيدة من شباب الخريجين وصغار المزارعين والمربين والمرأة الريفية والمنشآت الفردية والشركات بأنواعها والمزارع التجارية.

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