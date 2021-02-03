صور.. إقامة معرض دائم لمنتجات الطلاب بمدرسة محمد على فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال متابعته لأقسام المدرسة، اليوم الأربعاء، بمرافقة علا سليمان، مدير عام إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، ومنير حلمى، وكيل إدارة وسط التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تفعيل وتطوير مشروع "رأس المال" في جميع أقسام المدرسة، لتدريب الطلاب والمعلمين على العملية الإنتاجية وتحقيق أرباح.

وأكد سعد اهتمام الوزارة بمنتجات الطلاب، والعمل على إثقال المواهب المختلفة، ما يسهم فى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب، وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال من خلال مشروع رأس المال الدائم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الدولة تتبنى أفكار الطلاب والمشروعات الصغيرة والعمل على تطوير التعليم الفنى لما له من دور فعال فى توفير الأيدي العاملة التي يتطلبها سوق العمل.



وشملت الجولة متابعة كل أقسام المدرسة الأقدم فى الإسكندرية ومنها أقسام "المعمار والبناء، النجارة المعمارية، البياض والتشطيبات، هندسة الأعمال الصحية، الزخرفة والطباعة، الأثاث المعدنى، الملابس الجاهزة" وغيرها.