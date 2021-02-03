عاجل.. السيسى: موقف مصر ثابت تجاه تعزيز التعاون مع لبنان

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد حرص مصر للحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، ولإخراج لبنان من الحالة التى يعانى منها حاليًا، من خلال قيام كل القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبنانى الشقيق ووحدة نسيجه الوطنى.

وجدد الرئيس السيسى، خلال الاجتماع، موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان، معربًا عن خالص التمنيات للسيد سعد الحريرى فى تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبى تطلعات الشعب اللبنانى الشقيق فى تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد الرئيس على استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التى يواجهها لبنان، لاسيما التداعيات التى خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا.

من جانبه، أكد السيد سعد الحريرى اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط الدولتين الشقيقتين، والتى تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معربًا عن تقدير بلاده للجهد المصرى فى دعم لبنان فى كل المجالات، خصوصًا من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان فى أعقاب تداعيات حادث مرفأ بيروت، وكذلك كركيزة أساسية فى حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.

وأشاد الحريرى، خلال الاجتماع، بالتجربة المصرية الراهنة المبنية على أولوية النجاح الاقتصادى والتنموى، معتبرًا أنها نموذجًا يحتذى به فى دول المنطقة.

كما أشاد السيد سعد الحريرى بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولى للبنان على شتى الأصعدة فى ظل استمرار التحديات الصعبة التى يواجهها الشعب اللبنانى، خصوصًا على المستوى السياسى والاقتصادى والإنسانى.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول استعراض مجمل المشهد السياسى اللبنانى، بالإضافة إلى مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية، وكذلك سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى القائمة بين البلدين الشقيقين.