نهاد أبو القمصان: صليت الجنازة على زوجى حافظ أبو سعدة فى طرف الصف الأول

جدة - نرمين السيد - وقالت أرملة حافظ أبو سعدة، فى أول ظهور تلفزيونى لها فى برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبو" على قناة CBC، "صليت الجنازة على زوجى فى طرف الصف الأول لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع".

وأضافت نهاد، عبر صفحتها على فيسبوك، "فوجئت بخبر غير صحيح على لسانى.. وما جاء فى البرنامج موجود على اليوتيوب، وهذا الحديث فى إطار واقعه محددة فى ظرف خاص".

وتابعت: "اجتزاء الحديث واختلاق حوار بهذا الشكل وفى هذا الظرف أمر مخالف لقواعد العمل الصحفى أو الأخلاقى، وهو أمر لم أعهده فى التعامل مع الإعلام المصرى المحترم".

واختتمت: "أى قضايا فقهية أو فكرية تحتاج نقاش خبراء لا يقبل طرحها بهذا الشكل لعمل فرقعة إعلامية جوفاء".