وكيل النواب يطالب بتجميل أسطح المنازل لاستغلالها كمصادر للطاقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تعقيبه على بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى.
وأشار أبو العينين إلى خسارة مصر أكثر من مرة فى المبادرات الدولية، مطالبًا بأن تكون مصر سباقة للحصول على هذه المبادرات.
وتساءل أبو العينين، عن خطة الدولة فى زيادة صناعة المواد المتعلقة بالكهرباء، مطالبًا بتجميل أسطح البيوت من خلال استغلالها كمصادر للطاقة.
وشدد وكيل مجلس النواب، على أهمية أن تكون مصر حقل محورى فى تصدير الكهرباء لأوروبا أو أى دولة أخرى، مثلما حدث فى الغاز الطبيعى.
وقال أبو العينين: "أهنئ وزير الكهرباء وهو عالم من علماء مصر ويفتخر به كل مصرى لما له من اسم عالمى"، متابعا: "استفدنا من خبراتك كثيرًا فى تحقيق الفائض، ومصر نورت بفضل جهودك".
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