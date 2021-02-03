جبالي: البرلمان يدعم الهيئة العامة للاستعلامات في تصحيح صورة مصر أمام الإدعاءات...

أكد الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب دعم البرلمان لكل خطوات الهيئة العامة للاستعلامات لتصحيح صورة مصر أمام الإدعاءات الكاذبة التى تطلقها الجماعة الإرهابية للنيل من الوطن، خاصة في مجال الحريات وحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب اليوم نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، بحضور وكيلي المجلس، المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، كما رافق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المستشار أحمد الأحول المستشار القانوني للهيئة.

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