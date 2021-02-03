وزارة الصحة تعلن وصول نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل لـ78.1%

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن وصول نسب الشفاء من فيروس كورونا في مستشفيات العزل إلى 78.1%، بعد ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس لـ 130514 حالة حتى اليوم.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 167013 حالة من ضمنهم 130514 حالة تم شفاؤها، و9407 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.