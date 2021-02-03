وزير الكهرباء للبرلمان: نجحنا في تنفيذ ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن الوزارة نجحت بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية وشركائها المحليين لتنفيذ ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بني سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات.

وأشار وزير الكهرباء إلى الاهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للاستماع لبيان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء «مصر تنطلق 2018-2020».