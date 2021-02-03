وزيرة البيئة تتوجه لمحافظة البحر الأحمر فى جولة تفقدية

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، الأربعاء، إلى محافظة البحر الأحمر فى جولة تفقدية لعدد من المحميات الطبيعية ومقر الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالمحافظة، كما ستلتقى اللواء عمرو حفنى، محافظ البحر الأحمر، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.

يتضمن الاجتماع مناقشة خطة إدارة منظومة المخلفات الصلبة فى المحافظة، بالإضافة إلى مخلفات الصيد والصيد الجائر، كما ستتم مناقشة عمليات تطوير الشمندورات، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر للحفاظ على منطقة صمداى لما تحويه من درافيل وشعاب مرجانية وكائنات بحرية.

وستقوم وزيرة البيئة خلال الزيارة بعقد اجتماع مع مدير فرع البحر الأحمر ومديرى المحميات الطبيعية، كما ستتلقى خلال جولتها بمسئولى جمعية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر "هيبكا"، وستعقد وزيرة البيئة اجتماعا مع عدد من نواب البرلمان بالمحافظة وعدد من الصيادين بالبحر الأحمر للاستماع إلى مشاكلهم للتوصل إلى حلول مناسبة.