موجهًا للتنمية المحلية .. ”رئيس صحة النواب“ يتقدم بطلب إحاطة حول مشروع "كايرو آي“

تقدم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى محافظ القاهرة، ووزارة التنمية المحلية، بشأن مشروع كايرو آي.

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وذكر رئيس لجنة الصحة في طلب الإحاطة، أن محافظة القاهرة منحت بالأمر المباشر للشركة الخاصة إقامة مشروع ترفيهي سياحي بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه، وذلك بحديقة المسلة التراثية بالمخالفة للقانون والدستور، بحكم أن جزيرة الزمالك محمية طبيعية، وأن حديقة المسلة حديقة تراثية ومرفق من مرافق الدولة التي لا يصح التصرف فيها إلا بالقواعد والإجراءات والقوانين المنظمة لذلك، مطالبًا بتحويل الأمر للجنة المختصة للجنة الإدارة المحلية.

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جدير بالذكر، أن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق، طالب الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بوقف مشروع "cairo eye كايرو آي“ أكبر عجلة دوارة في أفريقيا، والتي سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة التراثية المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك، لمخالفته لقانون البيئة.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، معقبًا على بيان سابق ألقته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هذا المشروع يعد جيد من حيث الفكرة، ولكن من حيث التنفيذ فإن اختيار هذه المنطقة سئ ويخالف قانون البيئة، ولابد من وقفه.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه يتحتم عمل دراسة للآثار البيئية لمثل هذه المشروعات قبل بدء العمل فيها، وكذلك عمل جلسات استماع للمجتمع المدني، ثم الحصول على موافقة المواطنين على المشروع.