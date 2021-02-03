راوية مختار تتقدم بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بشأن تأخر إصدار قرار تكليف أطباء الأسنان

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة، بشأن تأخر إصدار قرار أمر تكليف أطباء الأسنان خريجي دفعة ٢٠١٩، وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ أى خطوات واضحة بشأنه.

راوية مختار: لابد من فتح باب تسجيل الرغبات

وقالت عضو مجلس النواب، راوية مختار:" يلزم إصدار قرار بتكليف فتح باب تسجيل الرغبات، كما هو معتاد لخريجي الدفعات السابقة وما يترتب على ذلك من عدم قدرة أطباء الأسنان على تحديد مستقبلهم، وأثر ذلك على أداء الخدمة الطبية للمواطنين.

راوية مختار عضو مجلس النواب

كما طالبت عضو مجلس النواب، راوية مختار، بالوقوف على حقيقة ما يتردد عن عدم وجود موارد مالية مخصصة فعليًا لشراء كميات من لقاح فيروس كورونا من موازنة وزارة الصحة وهو أمر شديد الأهمية في ظل مواجهتنا لتفشى فيروس كورونا، ويستوجب سرعة البحث عن مصادر بديلة لتمويل عملية شراء اللقاح، واتاحته للمواطنين مجانا أو بأسعار رمزية حتى يتسنى للجميع الحصول عليه بسهولة ويسر.

هذا ويستقبل مجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وزير الكهرباء، محمد شاكر، ووزير الإسكان، عاصم الجزار، وذلك لعرض موقف الوزارتين بشأن برنامج الحكومة.