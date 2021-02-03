وكيل البرلمان: مصر لابد أن تكون منطقة ربط محورى فى مجال الكهرباء والطاقة

طالب محمد أبو العينيين، وكيل مجلس النواب، وزير الكهرباء، محمد شاكر، إعادة النظر فى استراتيجية الوزارة، التى وضعتها فى 2014، لافتا إلى ضرورة توعية المواطنين ولابد أن يكون هناك ثقافة جديدة يتم نشرها بين للتعامل مع الطاقة، ولابد من وضع حوافز لعمل طاقة شمسية فوق أسطح المنازل والتعامل بها.

محمد أبو العينين: مصر لابد أن تكون منطقة ربط محورى

وأكد عضو مجلس النواب، محمد أبو العينيين، أن مصر لابد أن تكون منطقة ربط محورى فى مجال الكهرباء والطاقة، حيث لدينا كل المقومات للنجاح، ومؤخرا وجود مخزون كبير من الغاز الطبيعى، مؤكدًا أننا بحاجة إلى إعادة دراسة ووضع خطة تسويقية لدينا فى مجال الطاقة والكهرباء.

وقال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب:" أخشى من التكاليف الاستثمارية الكبيرة في الكهرباء أن تتأثر وسط التقدم العلمي الهائل، مطالبا بضرورة توضيح حجم هذا التأثير.

جاء ذلك في تعقيبه على بيان وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد شاكر، أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وأشار إلى خسارة مصر أكثر من مرة في المبادرات الدولية، مطالبا بأن تكون مصر سباقة للحصول على هذه المبادرات.

وتسائل أبو العينين، على خطة الدولة في زيادة صناعة المواد المتعلقة بالكهرباء، مطالبا بتجميل أسطح البيوت من خلال استغلالها كمصادر للطاقة.

وشدد وكيل مجلس النواب، على أهمية أن تكون مصر حقل محوري في تصدير الكهرباء لأوروبا أو أي دولة أخرى، مثلما حدث في الغاز الطبيعي.

وقال أبو العينين: أهنئ وزير الكهرباء وهو عالم من علماء مصر ويفتخر به كل مصري لما له من اسم عالمي، متابعا: استفدنا من خبراتك كثيرا في تحقيق الفائض، ومصر نورت بفضل جهودك.