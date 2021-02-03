فريال يوسف تكشف حقيقة زواجها وغيابها عن الوسط الفني لسنوات

تصدرت الفنانة فريال يوسف، محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كشفت حقيقة زواجها من رجل أعمال تونسي حسبما انتش مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

زواج فريال يوسف

أكدت "يوسف"، في تصريحات برنامج the insider، أنها لم تتزوج خلال الفترة الماضية قط، لافتة إلى أن كل ما نشر حول هذا الأمر عار تمامًا عن الصحة.

سبب غياب فريال يوسف عن الوسط الفني

كشف الفنانة التونسية فريال يوسف عن سبب غيابها السنوات الأخيرة عن الساحة الفنية، لافتة إلى أنها تعرضت لحادث خطير أثناء ركوب الخيل، حيث سقطت من فوق ظهر الحصان الأمر الذي أربك حياتها لتنقلب رأسًا على عقب.

وأكدت أن الحادث أثر على ظهرها وبالرغم من الألم الشديد لم تهتم بالموضوع، وانشغلت بتصوير دورها في فيلم "محمد حسين" وكانت تتناول مسكنات قوية لاستكمال التصوير وعقب الانتهاء من التصوير وبعد مرور سنة كاملة، تدهورت حالتها ووصل الأمر إلى عدم قدرتها على السير. وأضافت فريال يوسف قائلة: "الالم زاد طبعا واتحجزت في المستشفى لمدة 10 أيام، وسافرت إلى ألمانيا وهناك قرر الأطباء اني اتبع برنامج علاجي طول حياتي". آخر أعمال فريال يوسف تنتظر الفنانة فريال يوسف عرض فيلم "ماكو" التي تشارك فيه إلى جانب عدد كبير من الممثلين، إنتاج محمد الشريف والمخرج محمد الرشيدي، قاما ببعض التعديلات في سيناريو الفيلم للمشاركة فيه، نظرًا لأن إصابتها تحتم عليها عدم حملها لأشياء ثقيلة كزجاجة الأكسجين التي يتم استخدامها للغطس.

الجدير بالذكر، أن فريال يوسف تستعد للمشاركة في فيلم "ديك العياط" مع باسم سمرة ونضال الشافعي، وعدد كبير من نجوم الفن.