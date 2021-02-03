تعليقات قوية من الصحف التركية عن مصطفي محمد.. ماذا قالت ؟

أشادة الصحف التركيه المنتشرة اليوم الأربعاء بلاعب الزمالك السابق و جالطة سراي الجديد مصطفي محمد المنضم حديثاً لصفوف الفريق ،وذلك بعد الهدف الذي أحرزه أمس عن طريق ركلة جزاء والتي انتهت المباراة بنتيجة 3/1 أمام فريق شاك شهير ضمن حسابات الأسبوع الـ23 من منافسات الدوري التركي،
وأكدت صحيفة "fanatik":أن اللاعب مصطفي محمد وضع نفسه في التشكيل المميز لفريق جالطه سراي وذلك بعد إحرازه أمس هدف أمام فريق باشاك شهير.
وقالت الصحيفة:"بداية مصطفي محمد وضعت مجلس إدارة النادي في وضع مميز ،يوجد بند لشراء اللاعب من فريق الزمالك بعد قدومه علي سبيل الإعارة".
وكتبت صحيفة "fotomac" إن مصطفى محمد سيدعم الجانب الهجومي في مع كتيبه المدرب فاتح تريم، خاصة بعد رحيل الهداف السنغالي مباي دياني على سبيل الإعارة لصفوف ويست بروميتش.
وقال اللاعب أمس عقب أنتهاء اللقاء:"لقد تدربت مرة واحدة فقط مع الفريق لذلك لم أكن مستعداً تماماً،واعتقد ان هذا كان واضح للجماهير ،فاتح تريم المدرب الفني حفزني بطريقه لاتصدق ،أنا ارغب في تقديم المزيد مع الفريق خلال الفترة المقبلة والفوز والتتوج بلقب الدوري التركي هذا الموسم".
ترتيب جالطة سراي في الدوري التركيويحتل فريق جالطة سراي المركز الثاني في ترتيب الدوري التركي برصيد 45نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق، ويرغب الفريق في حسم بطولة الدوري هذا الموسم في ظل تقديمه مستوي جيد في المباريات وبعد تدعيم صفوفه بصفقات جديدة.
والجدير بالذكر أن مصطفي محمد رحل عن نادي الزمالك الي فريق جالطة سراي علي سبيل الإعارة، وذك بعد إلحاح كبير من اللاعب علي إدارة الزمالك لخوض رحلة الأحتراف، حيث قال اللاعب في تصريحات سابقة له أنه يرغب في الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض، كما انه تقدم في العمر وبالتالي تقل فرصة الإحتراف.
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