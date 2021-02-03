محمد السلاب يطالب بسياسة واضحة لأسعار الكهرباء للمواطنين والمصانع

طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة وجود سياسة واضحة لأسعار الكهرباء، مشيرا إلى معاناه المواطنين بمختلف فئاتهم بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، مشيرا إلى وجود مساحات 45 متر يدفع أصحابها مبلغ 500 و600 جنيه، رغم عدم وجود أجهزة كهربائية لديهم.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، للتعقيب على بيان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، حول أداء وزاته.

وتساءل السلاب، عن آلية المحاسبة التي تقوم بها الوزارة، وكذلك عن مدى إستمرار دعم الكهرباء من عدمه وهل هناك زيادات جديدة على أسعار الكهرباء؟

وأشار السلاب، إلى وجود مشكلة في البنية التحتية بالمناطق الصناعية، حيث تعانى من ظاهرة " الهزة الكهربائية" التي تحدث بها، وتؤثر على المصانع، لاسيما في ظل وجود آلات متطورة، مايؤدى إلى تأثر " البوردات" وتكبد المصانع خسائر كبيرة بالإضافة إلى توقف خطوط الإنتاج في الأوقات التي تحدث فيها الهزة الكهربائية.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أيضا بالنسبة لأسعار الكهرباء للمصانع، لابد من إعادة النظر فيها، حفاظا على الإستثمارات، خاصة وان هناك دول قريبة لنا على البحر المتوسط، تقوم بتخفيض أسعار الكهرباء للإستثمارات، بشكل اقل من مصر.

وشدد السلاب، على أهمية وجود خريطة من الدولة توضح ما تحتاج الدولة دعمه من القطاعات، لتقوم بتقديم أسعار كهرباء مماثلة لتلك الدول المنافسة، حتى نحافظ على الإستثمارات ونقلل تكاليف الإنتاج.