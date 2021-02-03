برلماني لوزير المالية : دفعت 160 الف من جيبي للحصول علي الدكتوراة وأتقاضى 5 آلاف

تقدم الدكتور خالد بدوي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، ببيان عاجل لوزير المالية بشأن تدني اجور اعضاء هيئة التدريس في الجامعات .

وقال " بدوي " في بيانه العاجل ، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي اكبر الداعمين للمعلمين ونادي بتحسين اوضاعهم خاصة اننا لدينا 1,4 مليون معلم يعانون من تدني الأجور ، لافتا ان وجود اساسي للأجر وأساسي الاستقطاع يمثل مشكلة كبيرة .

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واضاف ان اساسي الأجر ثابت منذ30 يونيه 2015 بينما اساسي الاستقطاع حتي 30 يونيه 2020 ، مؤكدا ان المعلم اصبح بينهما لا يستطيع ان يجد لقمة العيش ولا يستطيع الانفاق علي اسرته متابعا : " حتي هيبة اعضاء هيئة التدريس يرثي لها ".

واضاف : كنت الاول علي دفعتي 4 سنوات وعملت معيد بالجامعة وحصلت علي راتب 2200 جنيه ومطلوب ان يكفيني ذلك المبلغ أن البس كويس وانتهي من الدكتوراة والماجستير خلال ١٠ سنوات مشيرا الي انه انفق من جيبه للحصول علي الماجستير والدكتوراة 160 ألف جنيها واجمالي ما اتقاضاه 5 آلاف جنيه بعد 13 عاما عضوا في هيئة التدريس وهذا امر غير عادل بالمرة .

وتساءل كيف تحاسبني علي اساسي 2015 باجمالي 264 جنيه وتستقطع معاش متغير 565 جنيه بعد 13 سنة خدمة مشيرا الي ان احد اعضاء هيئة التدريس توفي بعد ويحصل اسرته علي معاش 850 حينها .

وطالب النائب وزير المالية ،بضرورة العمل علي تحسين اجور اعضاء هيئة التدريس تنفيذا للتكليفات الرئاسية .