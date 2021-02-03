مايسة عطوة تُطالب بإنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل وتدريب المعلمين على نظام التعلم عن بعد

أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن تقديم طـلــب إبداء اقتراح برغبة، للمستشار حنفى جبالي، رئيس البرلمان، بشأن إنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل وتدريب المعلمين على نظام التعليم عن بُعد، وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، المستشار حنفى جبالى، والمهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، طارق شوقى، مؤكدة أنها لجأت إلى إتباع بعض وسائل التواصل مع الطلاب، بعد ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، بنظام التعليم عن بُعد، بعد قرار وقف الدراسة وإلغاء الامتحانات والتعامل مع الطالب أونلاين.

مايسة عطوة: التعليم عن بعد نظام فرضته الظروف العامة

وأشارت عضو مجلس النواب، مايسة عطوة، خلال طلب اقتراح برغبة، إلى أن نجاح هذه الفكرة ونحن نؤيدها تفتقد بعض المقومات، حيث أن وزارة التربية والتعليم طبقت نظام التعليم عن بُعد مفتقدة إلى وضع الأسس اللازمة التي تمكن المعلمين من التعامل مع الطلاب بهذا النظام، مما جعل هناك صعوبة كبيرة في تقبل هذا الوضع والتعامل معه على الطالب والمعلم.

وأضافت عضو مجلس النواب، مايسة عطوة، أن التعليم عن بُعد أصبح نظام فرضته الظروف العامة للدولة، ولا بد من التعامل معه ووضع استراتيجيات لتوطيده داخل المجتمع كنظام أساسي تتعامل به جميع دول العالم، ولا بد من الاقتداء به لا سيما مع اتجاه العديد من الدول ومن بينهم مصر إلى استخدام التكنولوجيا في جميع المجالات،

حيث يساهم في توفير المادة العلمية للطلاب طوال الوقت ويسمح بالتواصل بين المعلمين والطلاب طوال الوقت، فلم يعد التواصل بينهم يقتصر على ساعات اليوم الدراسي، وكذلك تقليل القلق والتوتر الذي قد يتعرض له الدارسون في مواقف التعلم التقليدية، ويمنحهم حالة من الهدوء تساعد على التركيز، وعدم اضطرار الطالب إلى الذهاب يوميا في ظل ضياع ساعات في المواصلات للذهاب والعودة من المدرسة.

وأشارت البرلمانية، إلى أن دور هذه الأكاديمية هو تعليم وتأهيل المعلم لكيفية التعامل بهذا النظام وأشكال التواصل مع الطلاب، وكيفية توصيل المعلومات واستمرار إعطاء فرصة التعليم للطالب بالصورة المنتظمة والجيدة، من خلال تدريبه على يد خبراء ومتخصصين في مجال التعلم عن بُعد، فضلًا عن إلتزام وزارة التربية والتعليم المعلم الحصول على شهادة باجتياز دورة تدريبية وكورس شامل في هذه الأكاديمية كشرط أساسي من شروط السماح له بالتدريس.