عمرو القطامي لوزير الكهرباء : التقديرات الجزافية لقراءات الفواتير كارثة

3 الآف أسرة متضررة في الواحات البحرية ولا توجد لديهم كهرباء

تحدث النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم فى حضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر , وعرض النائب مشاكل خاصة بملفات الكهرباء والطاقة المتجددة على الوزير قائلا : هناك مشكلة خاصة ب3 الاف اسرة متضررة فى منطقة " الحيس " فى الواحات البحرية ولا توجد كهرباء هناك ويعيشون على مولد كهربائي مطالبا من الوزير بالتحرك السريع لحل ازمة 3 الاف اسرة متضررة من عدم وجود كهرباء.

وعرض النائب عمرو القطامي خلال الجلسة العامة بحضور وزير الكهرباء مشكلة التقديرات الجزافية لقراءات العدادات والفواتير التي اصابت كل المواطنين بالضرر واقترح النائب على الوزير ان يتم انشاء نظام الكتروني للتعامل عن بعد خاصة فى قراءات العدادات والفواتير وكذلك طرق الدفع لنتلاشي مشاكل كبيرة نقع فيها من التقديرات الجزافية التى نراها يوميا ولرفع المعاناة عن المواطنين كما طالب النائب عمر القطامي من وزير الكهرباء باحلال وتجديد الشبكات فى منطقة حي الهرم .