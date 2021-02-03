وزير الكهرباء من البرلمان:مصر منورة دايما.. ونطمح لتصدير الطاقة لأوروبا

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن كيفية حل مشكلة قراءة العدادات، قائلا: "الموظف يقوم بتصوير القراءة ويتم إرسالها فى لحظتها لمركز قراءة فى الوزارة وشركة التوزيع، والصورة تحتوى تسجيل الجي بى أس وصورة العداد وبتدخل القراءة على الكمبيوتر، ولازم يصور المكان عشان ميقعدش على قهوة ويضرب القراءة".

وزير الكهرباء بمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة والقاء وزير الكهرباء بيان عن مدى التزام الوزارة ببرنامج الحكومة.

وأضاف: "ولو وجد المكان مغلق لازم يصور الباب"، مشيرًا إلى أنه مازال هناك بعض الشكاوى وأى شكوى نراجعها"، موضحًا: "هذا النظام مطبق على 26 مليون من إجمالى 27 مليون أى بنسبة 4. 99% وفى سبيلنا للانتهاء من تطبيقه على الجميع".

وأشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إلى أنه تم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودى، لافتا إلى أن العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع، ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقما كوديا.

ولفت إلي إن محطة العاصمة الإدارية الجديدة هى أكبر وأحدث محطة لإنتاج الكهرباء بالعالم، لافتاً إلى أنه يتم تبريدها عن طريق الهواء وتم إنشائها خلال سنتين ونصف فقط، مع العلم أن المحطة الواحدة تستغرق 6 سنوات وفقا للنظام المعمول به متابعا "الوزارة اتبعت أسلوب علمى للتشغيل والصيانة وهو ما أدى إلى زيادة القدرات والإنتاج، ولدينا الآن فائض واحتياطى مناسب، ومصر الآن منورة وبإضاءة هائلة"، لافتاً إلى أنه سيكون هناك ربط مع الأردن وقبرص والسودان، والمشاورات مستمرة فى هذا السياق، وكشف الوزير: "نطمح لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا من خلال شبكات حديثة".

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وأشار شاكر إلى ارتفاع ترتيب مصر بمؤشر الحصول على الكهرباء إلى المركز 77 من المركز 145 فى عام 2014 وفق تقرير ممارسة أنشطة العمل العام 2020، ومن المتوقع الوصول إلى المركز الـ30 بعد الانتهاء من تطوير مراكز التحكم بالكامل.

ونوه شاكر إلى أنه فى 2014 كانت هناك أزمة كبيرة فى الكهرباء، وتم عمل خطة لحل هذا الأمر، وتم إنشاء 3 محطات كبيرة من خلال شركة سيمنز بمقدار 14 ألف ميجا وات، وهذا إنجاز هائل وكبير، وتم الانتهاء من هذا الأمر ومن الصيانات الأخرى، لافتاً إلى أن شبكة الجهد بقدرة 500 كليوات والقدرة زادت إلى 4 أضعاف لتصل إلى 54 ألف كليو ميجا وات، وكشف الوزير إلى أن هناك مراكز للتحكم فى الشبكة الكهربائية باستمارات 5 مليارات و400 ألف جنيه، وهناك مركز للتحكم العالمى بالعاصمة الإدارية.

وأضاف، أنه كان هناك مساعدة من وزارة البترول لإنتاج الطاقة الكهربائية للمحطات، موضحًا أن صيانة المحطات المختلفة وبنسبة 100%، وقال الوزير إن شركة سيمنز كان لها شركاء من المصريين من خلال شركات مصرية.

وقال وزير الكهرباء والطاقة إن وزارة الكهرباء كان لها دور فى رصد الانبعاثات الموجه ويتم التنسيق مع وزارة البيئة ويتم الآن وفر فى الوقود الخاص المستخدم لإنتاج الطاقة وخفضنا الانبعاثات بنسبة 20 % ونعمل على أن تكون المعدات بأحسن جودة لتلافى أى مشاكل.

ونوه شاكر إلى أن الخط الساخن بالوزارة تلقى أكثر من 10 ملايين شكوى، فضلا عن تلقيه أكثر من 1800 شكوى عبر هاتفه الشخصى، ويتم بحث جميع الشكاوى، وحلها على وجه السرعة.

وفى سياق متصل، لفت وزير الكهرباء إلى اهتمام وزارته بملف الأمن السيبرانى وأنه يتم التنسيق مع الأجهزة المتخصصة وإطلاق منصة موحدة لشبكات الكهرباء، وقال إنه يتلقى شكاوى على هاتفه تتعلق بالكهرباء ويتم التفاعل معها فورا.

وأوضح محمد شاكر وزير الكهرباء، أن وزارته أدخلت ما يقرب من 10 ملايين عداد مسبق الدفع للشبكة كاشفا عن الاعتماد على شركات محلية مصرية، مضيفًا: "رفضنا الحصول على العدادات من جهات أجنبية لأن الإنتاج المحلى يتمتع بكفاءة والاعتماد على المنتج المحلي بنسبة 100 % يدعم الصناعة المصرية".

وفى سياق متصل، لفت وزير الكهرباء إلى اهتمام وزارته بملف الأمن السيبرانى وأنه يتم التنسيق مع الأجهزة المتخصصة وإطلاق منصة موحدة لشبكات الكهرباء، وقال إنه يتلقى شكاوى على هاتفه تتعلق بالكهرباء ويتم التفاعل معها فورا.

وأكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، تغطية الجمهورية بشبكة لنقل الكهرباء علي أرقي مستوي بما يؤدي إلي تقديم خدمة متميزة وبجودة عالية، وذلك في إطار الجهود المبذولة تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء وإجراءات تحسين كفاءة شبكات نقل الكهرباء، لافتاً إلي أنه تم إضافة خطوط علي جهد 500 ك.ف وذلك بزيادة قدرها 1.3 مرة عن وضع الشبكة 2014.

واضاف شاكر، أن تطوير وضع الكهرباء و قدراتها تم في وقت قياسي ، لافتاً إلى تغذية المشروعات القومية بالكهرباء في شرق العوينات وتوشكى وسيناء وغيرها من المشروعات.

وأشار وزير الكهرباء إلي العمل باستمرار لتوصيل الطاقة بكفاءة، والتي تلقي بظلالها علي المشروعات التنموية، لاسيما المشروع القومي لتنمية شمال سيناء منتصف سيناء وذلك بمحطة قدرتها 500 ك. ف، وربط شمال سيناء بالشبكة الموحدة وزيادة القدرات بما يمكن من الربط مع الأردن وخط الخليجي، وهذا يكلفنا 9 مليارات جنيه وتنتهي خلال عامين، وذلك فضلا عن مركز التحكم القومي في العاصمة الإدارية.

واضاف شاكر، أنه تم تأمين التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالي من خلال تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، لافتاً إلي أن خط الساحل الشمالي يستطيع الربط المستقبلي مع المشروعات النووية بـ"الضبعة".

و لفت الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلي أن هناك خطة للحد من الانبعاثات المركبة من خلال من منظومة متكاملة، مشيرا إلى أن معدل تقليل الانبعاثات وصل إلى نسبة 20% بما يعادل 70 طنا قائلا:"الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لاعتبار حل مشكلات الكهرباء مسألة أمن قومي و تحويلها لمشروع قومي هام"

وكشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة 28 ألف ميجا وات في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتير الكهرباء مسألة أمن قومي.