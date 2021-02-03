بسبب «كوالتى»..رئيس البرلمان يطالب الأعضاء التحدث باللغة العربية تحت القبة

جدة - نرمين السيد - وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه حول أداء وزارته عن الفترة 2018-2020، ورد فى حديث النائبة نانسى نعيم، كلمة "كوالتى"، الأمر الذى دفع رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، إلى حذفها من المضبطة، على أن يتم وضع ترجمتها باللغة العربية وهى "الجودة".

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