رئيس الوزراء يزور مدينة المعرفة ومركز معلومات العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة، على متابعة أعمال مبنى مركز معلومات العاصمة الإدارية الجديدة بالحى الحكومى "N.N.1".





واستمع رئيس الوزراء أثناء جولته فى أرجاء مركز معلومات العاصمة، إلى شرح حول مكونات المركز، والموقف التنفيذى لأعمال البنية التحتية والتكنولوجية له، ونسب التنفيذ الخاصة بتلك الأعمال، وتمت الإشارة إلى الموقف التنفيذى الخاص بالأعمال المدنية ومد الشبكات وكابلات الفايبر للمبانى الحكومية، وكذا ما يتعلق بالربط بين مركز معلومات العاصمة ومركز البيانات الموحد.

وقام رئيس الوزراء أيضًا بتفقد مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استمع إلى شرح من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول معدلات تنفيذ المشروع، ومكوناته، كما أشار الوزير إلى أن مدينة المعرفة تقع على مساحة حوالى 200 فدان، وتضم مركز الإبداع والابتكار على مساحة تزيد على 15 ألف م2، ومركز إبداع مصر الرقمية، والمعهد القومى للاتصالات على مساحة نحو 10 آلاف م2، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية، والأكاديمية الوطنية لتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة على مساحة نحو 7 الآف م2، ومبنى هرم العروض الرقمية.

ونوه وزير الاتصالات إلى أن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم أيضاً مركزاً للبحوث، ومنطقة جامعات، ومراكز متخصصة فى مجال التكنولوجيا، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ رؤية الدولة "مصر 2030"، لافتاً إلى أنه من المستهدف أن تكون مدينة المعرفة مجتمعا متكاملا لتكنولوجيا المعلومات، بما تتضمنه من مراكز بحثية متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن دورها فى إعداد وتدريب كوادر متخصصة من الشباب فى هذه المجالات.