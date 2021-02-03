صور.. التراس يستقبل سفير رومانيا ويبحث الشراكة فى مجالات التصنيع المختلفة

جدة - نرمين السيد - عرض التراس، خلال اللقاء، رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما فى ذلك تدريب الكوادر البشرية، خصوصًا أن هناك تعاون متميز وتاريخى بين الهيئة العربية للتصنيع وكبرى الشركات الرومانية فى العديد من مجالات الصناعة.

أكد التراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرًا إلى أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين "القاهرة وبوخارست" من خلال اللجنة المصرية الرومانية وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك فى مجالات التصنيع المختلفة.

وأوضح أنه تم بحث آخر مستجدات مجالات التعاون التى أتفق عليها مؤخرًا بين العربية للتصنيع ووفد كبرى الشركات الرومانية، خصوصًا فى مجالات الصناعات الدفاعية والإلكترونيات والتحول الرقمى والسيارات الكهربائية وإحلال السيارات للعمل بالطاقات النظيفة والجرارات الزراعية، مشيرًا إلى بحث اشتراك الشركات الرومانية فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ومنها تأثيث المقار الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات الرومانية وزيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك فى السوق المصرية والعربية والإفريقية.

من جانبه، أكد سفير رومانيا أن النجاحات التى حققتها مصر مؤخرًا فى كل المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة ومنها الرومانية لتعزيز التعاون المشترك فى ظل تحسن مناخ الاستثمار والإستقرار الأمنى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر حاليًا، مشيدًا بالعاصمة الإدارية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التى تشهدها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشاد ميهاى ستيفان ستوبارو بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وهو ما يشجع العديد من الشركات الرومانية إلى عقد المزيد من الشراكات مع العربية للتصنيع لتعميق التصنيع فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.