أبو الغيط لـ سعد الحريرى: إنقاذ لبنان أولوية ويجب تنحية الخلافات جانبا

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية أن إنقاذ لبنان يعد الأولوية فى هذه المرحلة، مناشداً كل الأطياف السياسية تنحية الخلافات ومنطق المحاصصة الضيق جانباً وإعلاء مصلحة الوطن، وتقديم المواءمات اللازمة لإنجاح رئيس الوزراء المكلف فى تأليف حكومة من الاختصاصيين، تكون مهمتها إنقاذية فى المقام الأول، وبما يُعبد الطريق أمام أصدقاء لبنان فى المجتمعين العربى والدولى لتقديم الدعم الضرورى لانتشال البلد من أزمته.





واستقبل أبو الغيط ظهر اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فى إطار زيارة يقوم بها للقاهرة. وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط تناول مع الحريرى الوضع اللبنانى بما فى ذلك آخر مستجدات تأليف الحكومة اللبنانية، والتى يُعلَقُ عليها اللبنانيون الأمل فى إخراج البلد من أزمته الراهنة ووقف نزيف التدهور الإقتصادى. وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد أن الجامعة العربية تواكب لبنان فى هذا المخاض الصعب كما فعلت فى محطات مفصلية سابقة فى تاريخ لبنان الحديث، مضيفاً أن الجامعة تقف إلى جوار لبنان خاصة فى ضوء ما يواجهه الشعب اللبنانى من معاناة غير مسبوقة جراء حالة الشلل السياسى والتدهور الاقتصادى التى يعانى منها البلد والذى تظهر أعراضه بشكل متزايد على نحو ما حدث فى طرابلس مؤخراً، مشيراً إلى أن الشعب يتوقع من القيادات اللبنانية أن يجتمعوا على كلمة سواء لخدمة مصالحه. ونقل المصدر عن أبو الغيط تمنياته للرئيس المكلف بالتوفيق فى المهمة الموكلة إليه فى أقرب الآجال.

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