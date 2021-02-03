طلب إحاطة بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعى من الأندية

وأوضح النائب فى طلب الإحاطة أن المادة 8 مسلسل 50 من القانون نصت على أن اشتراكات الأندية ومراكز الشباب معفاه من الضريبة، مشيرا إلى أنه عندما حدث التباس بين وزارتى الشباب والرياضة، والمالية، تم اللجوء إلى إدارة الفتوى التابعة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء العام الماضى، وجاء الرد بعدم تطبيق الضريبة على التجديد السنوى للاشتراكات، وتطبق فقط على الاشتراك لأول مرة، وبالرغم من عدم وضوح النص القانونى، إلا أن الأندية وافقت على تحصيل قيمة الضريبة.
وأكد الدكتور حسام المندوه، أنه رغم رد إدارة الفتوى فوجئت الأندية بقرار من وزير المالية بفرض الضريبة بأثر رجعى من عام 2017، قائلا: هذا عبء قاسى على الأندية وأعضائها الذين لا ذنب لهم إطلاقا فى هذا الالتباس الذى أكده عدم مطالبة وزارة المالية بمستحقاتها قبل عام 2020 .
وأكد عضو مجلس النواب، أن نادى الزمالك من أكثر الأندية الرياضية تضررا من هذا القرار، مطالبا بضرورة تطبيق وزارة المالية لرد إدارة الفتوى، ورفع هذه الضرائب عن كاهل الأندية، ومنع تكرار أى التباس بين الوزارات مستقبلا.
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