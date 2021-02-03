القباج تشهد إطلاق العيادات المتنقلة لتقديم الدعم الطبى بالقاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - وتتحرك العيادتان بين أربع مناطق رئيسية بالقاهرة، وتركز على تقديم الخدمات للمهاجرين واللاجئين، كما تركز خدمات العيادتين على المناطق التى تعانى من ضعف الخدمات وصعوبة الوصول للرعاية الصحية، كما تبرع الهلال الأحمر بعيادة ثالثة لتضاف للأسطول، على أن تتحمل السفارة تكاليف تشغيلها حتى نهاية العام الجارى 2021.

شهد الإطلاق نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس مجلس الهلال الأحمر المصرى، والسفير السويسرى بالقاهرة بول غارنييه، إضافة إلى الدكتور فاليرى ليشتى رئيسة مكتب التعاون الدولى بالسفارة، بحضور الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن ترحيبها بالشراكة مع السفارة السويسرية، مضيفة أن استراتيجية الهلال الاحمر المصرى تركز على دعم حقوق الإنسان من خلال تقديم خدمات الحماية الاجتماعية والدعم اللازم وقت الأزمات.

وأضافت أن المتطوعين فى الهلال الأحمر لهم دور عظيم فى تقديم الخدمات التى يقدمها الهلال الاحمر المصرى فى مختلف المجالات، مشيرة الى أن مواجهة تداعيات جائحة كورونا فرضت عقد المزيد من الشراكات بين مختلف الجهات لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا وهى الخدمات التى تصب بشكل مباشر فى حماية حقوق الإنسان.

وأوضحت أن الحكومة تركز بشكل كبير على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان عبر مختلف البرامج والمبادرات، والتى جاء على رأسها مبادرة حياة كريمة التى تهدف لتطوير قرى الريف المصرى، إذ خصصت الدولة ميزانية ضخمة لتحقيق هذه الخطوة تصل إلى تكلفة 500 مليار جنيه.

وأكدت أن الوزارة تحرص على تقديم خدمات الرعاية المختلفة لمختلف فئات المجتمع الأكثر احتياجًا عبر العديد من القنوات والتى يأتى من بينها منظمات المجتمع الأهلى ومتطوعى الهلال الأحمر، لافتة إلى أن التحدى الحقيقى يتمثل فى وصول خدمات الرعاية الاجتماعية المختلفة بشكل كامل للأسر والفئات الأكثر احتياجًا، وأن هذه الشراكة ستحقق العديد من الاهداف المرجوة بوصول خدمات الرعاية الصحية لمختلف الفئات.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بالدور الذى تقدمه جمعية الهلال الأحمر إلى جانب الجهود الحكومية وقت الأزمات، فضلا عن المساهمات المجتمعية المختلفة، مشيرة إلى أن هناك 30 ألف متطوع من الهلال الأحمر ساهموا فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

ومن جانبه، قال السفير السويسرى بالقاهرة بول غارنييه: "نحن على ثقة أن تؤثر خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال العيادات المتنقلة بصورة إيجابية على حياة الفئات الأكثر احتياجًا من المهاجرين واللاجئين والمصريين، بتوفير الدعم الحاسم فى وقت صعب، كما تفتح آفاقًا جديدة للحلول الصحية المتكاملة".

وأضاف غارنييه أن العيادات المتنقلة تعد محطة فارقة فى مسيرة أكبر امتدت لأكثر من عامين، من الأنشطة الموجهة للمستفيدين الأكثر احتياجًا، إذ تطوع العديد منهم بعد تلقيهم لخدمات الرعاية المختلفة، بالهلال الأحمر ليكونوا شركاء فى تقديم تلك الخدمات لأقرانهم.

ومن جانبه، قال الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، "لم يكن إطلاق هذه العيادات ليأتى فى وقت أفضل من هذا، خاصة مع مواجهة تداعيات فيروس كورونا، خصوصًا للمهاجرين واللاجئين والمصريين على حد سواء".

وأضاف أن إطلاق العيادات بعد جزءًا من نطاق أوسع من التعاون المشترك والمتكامل بين الهلال الأحمر المصرى والسفارة السويسرية، على جبهات عديدة، لتشمل أنشطة رفع الوعى بطرق الوقاية من الأمراض، تدريبات الإسعافات الأولية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية، وأنشطة الدعم النفسى الاجتماعى للمستفيدين.

وعقب الافتتاح، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى العيادتين يرافقها السفير السويسرى بول غارنييه والدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر، إذ تم استعراض امكانيات العيادات والخدمات الطبية التى تقدمها للجمهور.

وتوفر العيادات المتنقلة خدمات الرعاية الصحية فى تخصصات أمراض النساء، الأطفال، الباطنة، الجلدية، والعظام، وصيدليتين لتوفير الأدوية اللازمة، إضافة لمعمل يتيح إجراء التحاليل المختلفة، مثل وظائف الكلى والكبد، تحليل السكر الشامل، الدم، الحمل، وغير ذلك من التحاليل الضرورية.

وتغطى العيادات، بدءًا من شهر فبراير الجارى، مناطق عدة بالقاهرة، منها مناطق التبة، الحى العاشر، الكيلو 4.5، عرب المعادى، فيصل والهرم، العبور، عين شمس.

ودعمت سويسرا خدمات الصحة والسلامة فى مصر عبر العديد من المشروعات، من بينها مشروعها المشترك مع الهلال الأحمر المصرى، الذى بدأ عام 2018 ويتوقع أن يستمر خلال العام الحالى 2021، لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية حول القاهرة الكبرى.

كما ساهمت سفارة سويسرا بمبلغ 1.6 مليون فرنك سويسرى للتخفيف من الآثار الاقتصادية والصحية السلبية لتداعيات جائحة كورونا فى مصر.. إذ يعد هذا المشروع المشترك نموذجًا للتدخل المباشر بخدمات المساعدة الطبية ورفع الوعى بطرق الوقاية والحماية من الفيروس المستجد.