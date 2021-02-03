بخبرات مصرية.. ابتكار روبوت يساعد المرضى وكبار السن على الحركة

وقال الدكتور سامى فريد، المشرف على المشروع البحثى، فى بيان صادر عن الجامعة المصرية اليابانية، اليوم الأربعاء، إن الروبوت يتكون من جزئين الأول هو "المشاية الفعالة" وهى عبارة عن قاعدة متحركة تستخدم فى أداء الأنشطة التي تتعلق بالمشى والانتقال.
وأضاف فريد أن الجزء الثانى هو الآلية الميكانيكية التى تساعده فى أداء الأنشطة التى تتعلق بالوقوف من وضع الجلوس ورفع جسم المريض، قائلا: "هذه الآلية تعتمد علي استخدام مناور آلى متوازى مبتكر له قدره حمل عالیة بالمقارنة بوزنه، وله ثلاث درجات كافیة لتوفیر أنماط الحركة الطبیعیة".
ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بجهود الفريق البحثى ونجاحه فى ابتكار روبوت بخبرات مصرية يساعد المرضى على الحركة.
وأشار الجوهرى إلى أن الجامعة تعتمد سياستها على الاستفادة من النموذج الياباني فى "التعلم النشط المبنى على التجريب والابتكار" المعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشكلات.
وأضاف رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أن الجامعة تنفرد بتخصصات أكاديمية متفاعلة مع كل القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، لافتا إلى أنها جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.
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