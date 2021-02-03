شاكر لـ”النواب”: إضافة 28 ألف ميجا وات في الفترة الأخيرة

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة 28 ألف ميجا وات في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتير الكهرباء مسألة أمن قومي.

وأوضح الوزير، أنه في 2014 كانت هناك إشكالية كبيرة، وبناء عليه تم إعداد خطة عاجلة تقوم على إنشاء محطات جديدة وتطوير القائمة مع الصيانة الدورية للمحطات.

وقال: انتهينا من برامج الصيانة بنسبة 100%، مشيرا إلى المساعدة الكبيرة من وزيرة البترول من خلال توفير الطاقة المطلوبة.

وأكد اتخاذ حلول علمية لزيادة القدرات المتاحة دون تكاليف إضافية، مؤكدا رفع كفاءة المحطات الكهربائية من الدائرة البسيطة إلى الدائرة المركبة بدون استهلاك وقود أكثر.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة كذلك للحد من الانبعاثات المركبة من خلال من منظومة متكاملة، مشيرا إلى أن معدل تقليل الانبعاثات وصل إلى نسبة 20% بما يعادل 70 طن.