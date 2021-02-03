قافلة الأوقاف الدعوية بولاية النيل الأبيض بمدينة عسلاية تعقد حلقة نقاشية بمشاركة...

مدير مركز التحصين الفكري:

مصر لها دور ريادي في تمكين المرأة في كافة المجالات

ووزارة الأوقاف المصرية سبقت في تمكين المرأة في المجال الدعوي والقيادي

د. عمرو الكمار:

الرجال الصالحون هم صنائع أمهاتهم

د. أسماء الشنقيطي:

السيدة خديجة (رضي الله عنها) نموذج راق في العمل المجتمعي والدعوي

الواعظة/ دينا الجدامي:

التربية السليمة تبدأ من الدفء الأسري

الواعظة/ منال حسن التني:

دور المرأة محوري في التصدي للغزو الفكري الخارجي

الواعظة/ عبير أنور:

المرأة نصف المجتمع وتقوم برعاية المجتمع كله

الأستاذة/ إيمان كمال الدين:

أهم سبل المحافظة على المنظومة الأخلاقية الصحبة الصالحة

الشيخ/ محمد رجب:

القدوة والعناية والاهتمام من أهم مقومات الحياة الزوجية

وحماية النشء من التطرف

عقدت قافلة الأوقاف الدعوية صباح اليوم الأربعاء 3/ 2/ 2021م حلقة نقاشية حول المرأة ودورها المجتمعي في ظل التحديات المعاصرة ، شارك في الحلقة من الجانب السوداني د. الزبير محمد علي مدير مركز التحصين الفكري بالخرطوم ، ود. أسماء الشنقيطي رئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس الأعلى للدعوة والمتحدث باسم المرأة ، والداعية/ منال حسن التني داعية بجمعية القرآن الكريم ، والأستاذة/ إيمان كمال الدين الصحفية بجريدة السودان ، ومن الجانب المصري د. عمرو الكمار مدير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، والشيخ/ محمد رجب إمام وخطيب مسجد الصحابة بشرم الشيخ ، والواعظة/ عبير أنور ، والواعظة/ دينا الجدامي.

وفي بداية اللقاء رحب د/ الزبير محمد علي بالقافلة الدعوية المصرية ونبه على أهمية دور المرأة في المجتمع والدعوة والإرشاد مشيرًا إلى دور مصر الرائد في تمكين المرأة في كافة المجالات ، ووزارة الأوقاف المصرية سبقت في تمكين المرأة في المجال الدعوي والقيادي ، ومن جانبها أكدت د/ أسماء الشنقيطي على الدور المحوري الذي لعبته المرأة في صدر الإسلام ، ومن أبرز ذلك موقف السيدة/ خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) في بث الثقة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) كذلك دور السيدة/ أم سلمة (رضي الله عنها).

ومن جانبه أكد الدكتور/ عمرو الكمار على أهمية التواصل والتعاون بين وزارتي الأوقاف في البلدين الشقيقين ، مضيفا أن الإسلام أوكل إلى المرأة أهم مسئولية على الإطلاق ، حيث أوكل لها مهمة صناعة الإنسان السوي القادر على البناء والتنمية ، فالرجال هم صنائع أمهاتهم.

ومن جانبها أكدت الواعظة/ دينا الجدامي: على أهمية التواصل الاجتماعي والتربية الأسرية والاجتماعية فالتربية السليمة تبدأ من الدفء الأسري والتفاهم بين الزوجين.

ومن جانبها أكدت الواعظة/ منال حسن التني أن دور المرأة محوري في التصدي للغزو الخارجي والأفكار الهدامة من التطرف والتكفير والإلحاد.

فيما أشارت الواعظة/ عبير أنور إلى أن المرأة نصف المجتمع وتقوم برعاية المجتمع كله.

فيما أكدت الأستاذة/ إيمان كمال الدين أن أهم سبل المحافظة على المنظومة الأخلاقية الصحبة الصالحة.

ومن جانبه أكد الشيخ/ محمد رجب على أهمية القدوة والعناية والاهتمام وأنها من أهم مقومات الحياة الزوجية السعيدة ومن أهم دعائم الحفاظ على النشء من التطرف والانحلال.