رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية السداد برقم العداد شهر فبراير 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية السداد عبر الإنترنت من المواضيع الهامة في الوقت الحالي في جمهورية مصر العربية، حيث يبحث الآن الكثير من المستهلكين لخدمة الكهرباء على طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المصرية وكذلك كيفية السداد عبر الإنترنت بدل من التزاحم أمام شركات الكهرباء في مصر، حيث وفرت الحكومة المصرية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021 برقم العداد فقط فى مصر، ويمكن الآن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت من خلال الدخول على الموقع الرسمي لشركة الكهرباء التابع لها بالمحافظة وذلك لتوفير الوقت ولتسهيل عملية السداد وذلك طبقاً لمستقبل رقمي في جمهورية مصر العربية ولتطبيق خدمات بوابة مصر الرقمية التابعة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مصر.

رابط وطريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في جمهورية مصر العربية برقم العداد

سوف نتعرف اليوم عبر موقع مصر فايف على كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء على حسب المحافظة التي يتبعها المستهلك مثل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وشركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وشركه البحيرة لتوزيع الكهرباء وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بالتوضيح كالتالي:

على المستعلم الدخول على موقع وزارة الكهرباء.

عليك بعد ذلك إختيار من القائمة خدمات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

الدخول بعد ذلك على طلب الاستعلام عن الفواتير.

تحديد المستعلم المحافظة التابع لها شركة الكهرباء.

كذلك كتابة رقم العداد الخاص بالعميل وهما عشرة أرقام ثم الضغط على زر الاستعلام وسوف يظهر لك نتيجة الاستعلام بكل سهولة ويسر عبر موقع شركة الكهرباء.

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كيفية سداد فاتورة الكهرباء في جمهورية مصر العربية لشهر فبراير 2021

يمكن سداد فاتورة الكهرباء المصرية عن طريق محصل الكهرباء أو من خلال الذهاب إلى شركة الكهرباء التابع لها ودفع فاتورة الكهرباء بمقر الشركة أو من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني مثل خدمة ميزة أو من خلال خدمة فوري وأمان وكاش بدون الذهاب إلى مكاتب العمل أو شركة الكهرباء التابع لها في المحافظة.