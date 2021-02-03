انت الان تتابع تفاصيل خبر ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم 2021 و3 أسباب لطرد المستأجر وأقل إيجار 200 جنيه وزيادة سنوية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بدأ مشروع قانون الإيجار القديم 2021 يخرج للنور مرة أخرى، بعدما عجز البرلمان الماضي عن إنهاء الجدل الدائر في الأمر بين المالك والمستأجر، بما يحفظ التوازن بين الطرفين، وفي ظل وجود العديد من الشكاوي من ملاك الإيجارات القديمة، قام النائب البرلماني والخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله بتقديم مشروع قانون جديد للإيجار القديم.

ننشر نص وتفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2021

حيث أن الإيجار القديم من الموضوعات الأكثر جدلاً على الساحة الشعبية والتشريعية، كما أن هناك اهتمام كبير من المتضررين والمستفيدين من الإيجارات القديمة، الأمر الذي يوجب على البرلمان الحالي إنها هذا الأمر، وهذا ما جعل النائب وليد جابالله يتقدم بمشروع القانون المنشور بالخبر.

ووفق المادة رقم 3 مضافة للمادة 18 من القانون 136 فإن مشروع قانون الإيجار القديم 2021، ينص على التالي:

أقل إيجار للعين المؤجرة هو 200 جنيه مع زيادة 10% ف كل عام، ويمكن تحديد القيمة الإيجارية للعين المؤجرة من خلال حساب متوسط استهلاك الغاز والمياه والكهرباء للسنة السابقة على تنفيذ القانون.

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كما يجوز طرد المستأجر وإخلاء الشقة المؤجرة فوراً وقبل انتهاء المدة المتفق عليها في 3 حالات.

1- سفر المستأجر خارج البلاد لمدة 3 سنوات.

2- غلق الشقة المستأجرة لمدة 3 سنوات.

3- مرور 3 سنوات على قيام المستأجر باستخراج ترخيص بناء هو أو أحد أبناءه أو زوجته.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، حول قانون الإيجار القديم للعام 2021 من خلال نص القانون التالي كما ورد في البرلمان.