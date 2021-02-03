معلومات كارثية عن حكم مباراة الأهلي والدحيل !!

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة الأهلي والدحيل القطري غدا ضمن منافسات الدور ربع نهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

الجواتيمالي ماريو إسكوبار (حكم ساحة)

مواطنه هومبيرتو بانيوي (مساعد أول)

اللبناني عبد القادر الزيتوني (مساعد ثاني)

الكندي دريو فيشر (حكم فيديو)

اللوكسومبورجي كيفن بلوم (حكم فيديو مساعد)

الأرجنتينية ماريانا دي ألميدا (حكم راية احتياطي)

الجواتيمالي ماريو إسكوبار هو حكم دولي من العام 2013، ويبلغ من العمر 34 عاما.

ويعتبر إسكوبار حكم ذو خبرة كبيرة حيث أدار مباريات في الخمس نسخ الأخيرة من دوري أبطال آسيا، حيث أدار 17 مباراة بالبطولة منذ فبراير 2018 فقط.

أزمة ماريو إسكوبار

توجهت لهذا الحكم الجواتيمالي انتقادات لاذعة، بعدما عرف عنه السماح بالعنف الزائد بين اللاعبين، وندرة استخدامه للكروت الصفراء والحمراء.

وظهر هذا جليا في إدارته لمباراة نهائي دوري أبطال الكونكاكاف في ديسمبر 2020، بين فريقي، تيجريس ولوس أنجلوس، والذي انتهى بفوز تيجريس بنتيجة 2-1، وتتويجه بالبطولة.

وبالرغم من اختياره إسكوبار ممثلا عن منطقته في كأس العالم للأندية بعد تلك المباراة، إلا أنه لم يسلم من الانتقادات الشديدة لأداءه، وذلك بعدما أتاح لاستخدام القوة الزائدة بين اللاعبين ، دون إظهار البطاقات الصفراء، وذلك في أكثر من لقطة مثيرة للجدل بالمباراة.

وقتها وصف المحلل التحكيمي فيليبي راموس ريزو بأنه حكم "سيء للغاية"، مما جعله مادة وقتها للسخرية من قبل الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي .

كانت إدارة مباراة الإياب من نهائي دوري الكونكاكاف 2018 بين موتاجوا وهريديانو ، ونصف النهائي من نفس البطولة نسخة 2019 بين كانساس ومونتيري، من أهم المباريات في تاريخ المونتنجري.

وبالإضافة لإدارة مباريات بكأس العالم للرجال تحت 17 عام في 2019، كان إسكوبار هوحكم نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية 2019 بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.