قصة طبيب من داخل مستشفى العزل تكشف مأساة الجيش الأبيض

سلسلة من المخاوف والصعوبات التي مر بها جيش مصر الأبيض، على مدار عام كامل منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، إلا أن ذلك القطار لن يتوقف بعد، ولكن يغادر العديد من الأطباء أماكنهم في كل محطة ليتركوا حزن عميق داخل نفوس أصدقائهم في المعركة ذاتها.

قصة من داخل معركة الجيش الأبيض

حالة من الحزن التي باتت منتشرة في الآفاق وخاصة داخل مستشفيات العزل الشاهدة على وداع العديد من المواطنين، بل والأطباء الذين فضلوا الموت لمواجهة ذاك الفيروس اللعين، بعدما أرهق الكثير خلال تلك الرحلة المأسوية.

روى الدكتور محمد سلامة، قصص من داخل العزل الصحي فراق ودموع وحزن لن يحتمل قط، قائلًا: "انا مش منزعج من الموت وكتير فقدنا احبه واحتملنا الالم انا بس اكتر حاجه مؤلمه ومش متحملها انهم كلهم بيموتوا قدام عينى وبكون آخر واحد معاهم واخر كلام بيكون لى انا واخر وصيه واخر نفس بيكون معايا".

واستطرد سلامة حديثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "كل ده بيترسب جوايا لدرجه انى حاسس انى شخص تانى خالص من جوه قلبى بيتعصر ولا نوم ولا اكل ولا اى حاجه لها معنى ولا طعم".

وأردف: "انا واللى زيي من اصحابنا المحتكين بالعزل تعبنا جدااا ولا عارفين نعتزر ولا فينا قوه نكمل زى اللى فى نص البحر وتعب من العوم .موت صاحبى محمد كمال خلص على اى طاقه جوايا اكتر فتره فى حياتى احس انى حزييييين وموجوع ..ربنا يرحمك يا حبيبي".

ولايزال الأطباء داخل تلك الدائرة المغلقة يودعون فرد جديد مع صباح كل يوم جديد، متربصون لعدوهم دون خوف أملين أن يزول وباء فيروس كورونا اللعين.