خالد أبو نحول يتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم بشأن تكدس إحدى المدارس بالطلاب

تقدم النائب خالد أبو نحول، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى، موجه لرئيس الوزراء ووزير التعليم، لتجنب حالة التكدس التى يعانى منها طلاب مركز فرشوط، بمحافظة قنا، حيث تم إخلاء إحدى المدرسة الابتدائية من الطلاب وإضافتهم على أخرى، وهو أمر غير صحى فى ظل ظروف كورونا.

خالد أبو نحول يتقدم بطلب إحاطة

وأكد عضو مجلس النواب، خالد أبو نحول، أن طلب الإحاطة جاء بعد شكاوى واستغاثات أهالي قرية العسيرات، بمركز فرشوط بمحافظة قنا، بعدما تم إخلاء إحدى المدارس الموجودة بالقرية، ورفض الإدارة التعليمية إحلالها وتجديدها.

وتابع عضو مجلس النواب، خالد أبو نحول، فوجئنا بقيام الإدارة التعليمية بإخلاء المدرسة لعدم صلاحيتها دون أن يتم تجديدها أو إحلالها، الأمر الذي جعل أبناء القرية يتكدسون جميعهم في المدرسة الإبتدائية الأخرى الموجودة بالقرية والتي لم تجد أمامها سوى أن تعمل على نظام فترتين لتتحمل العبء الواقع عليها وتكدس الطلاب بها، خاصةً في ظل الإجراءات الإحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

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وأشار النائب خلال أبو نحول إلى أنه تقدم بطلب الإحاطة بعدما وقع ضرر كبير على أهالي القرية وأبنائهم جراء قرار إخلاء المدرسة الإبتدائية الموجودة بالقرية وتحميل العبء على الأخرى، والتي لاتتحمل كل هذا التكدس داخل الفصول وتعمل بنظام الفترتين، ونظراً لحاجة القرية الشديدة والعاجلة لمدرسة إبتدائية أخرى بدلاً من التي تم إخلائها، كما أنه يوجد أراضي فضاء حكومية غير مستغلة يمكن تخصيصها لبناء المدرسة مثل الأرض الفضاء التي تستحوذ عليها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرية.