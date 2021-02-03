إيهاب منصور لوزير الكهرباء: المواطن يعانى من ارتفاع أسعار الكهرباء

قال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقرلطى، إنه تقدم فى يناير ٢٠٢٠، بطلب إحاطة لالغاء رسوم النظافة من فواتير الكهرباء، وتم الموافقة عليه من الوزير، ولكن تم تجاهل هذا الاتفاق فى مشروع الموازنة الجديد فى الوقت الذى تتجه الوزارة فيه لالغاء الدعم نهائيا.

إيهاب منصور: يجب مراعاة محدودى الدخل

وأكد عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، أنه يجب مراعاة محدودى الدخل و بعض الفئات مثل تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.

كما أشار عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، إلى أن دعم القطاع الصناعى يصل إلى مبلغ ٢٢ مليار جنيه، والمواطن البسيط يستحق الدعم، موضحا أن مشاكل عدادات الكهرباء والقراءات الجزافية جعل الفائض يصل عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ إلى حوالى ٥٠ %، وهو أمر جيد، ويجب أن تتم دراسته واستغلاله بالصورة المثلى ونطلب موافاتنا بالخطة.

إيهاب منصور يتسائل عن موقف منظومة الكهرباء

وألمح البرلمانى، إيهاب منصور، إلى أنه منذ ٤ سنوات كان سعر برميل البترول ٦٠ دولار وتكلفة الكيلو وات ٩٥ قرش، فى حين أن سعر البرميل الحالى ٤٠ دولار وتكلفة الكيل وات ١٢٠ قرش، فى ظل وجود فائض، متسائلًا ما موقف منظومة الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وما سبب ارتفاع نسب الفقد الذى وصل إلى ٢٠ %، فى حين أن المعدلات العالمية ٨ % بحسب بيانات البنك الدولى.

ودعا عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، إلى ضرورة إعفاء المستشفيات الحكومية من المصاريف مراعاة للاحتياج الشديدة لشراء مستلزمات مواجهة جائحة فيروس كورونا.