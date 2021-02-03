آخر التطورات الصحية للفنان علي حميدة بعد خروجه من المستشفى

علي حميدة- ارشيفية
غادر الفنان علي حميدة، معهد ناصر اليوم بأمر من الأطباء، بعد استقرار حالته الصحية التي تدهورت مؤخرًا، حيث أثار حالة من الخوف لدى الوسط الفني وجمهوره على السواء.
الحالة الصحية للفنان علي حميدة
استقرت الحالة الصحية للفنان علي حميدة، بقدر ما يمكنه من استكمال رحلة علاجه في منزله بمرسى مطروح بعيدًا عن أجواء المستشفى، فربما تكون السبيل لإستقرار حالته، إلا أن الأطباء لن يعلموا إذا كان سيعود إلى المستشفى مرة أخرى أم لا.
وكان علي حميدة قد أعلن خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، أنه يعاني من حصوة على المرارة، وحالته خطرة، ووقتها كان يعالج في مستشفى مطروح العالم، وأوضح باكيا أنه لا يمتلك المال الكافي للعلاج.
ومن جانبها قالت "نورا" ابنة شقيقة المطرب على حميدة: خالى من 4 شهور لم يأت إلى مرسى مطروح، ومنذ أسبوع طلبنا واخدناه وجه مرسى مطروح، ولقينا حالته متدهورة بعد شعوره ببعض الألم الشديد في منطقة البطن، واصطحبناه إلى مستشفى بمرسى مطروح.
استجابة وزارة الصحة لحالة علي حميدة
صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بعلاج الفنان علي حميدة وذلك بعد مناشدته بأحد البرامج التلفزيونية مساء أمس الأحد، للتدخل لعلاجه لعدم قدرته المادية.
وأوضح " مجاهد"، أنه تم التواصل مع الفنان علي حميدة وجار نقله إلى مستشفى معهد ناصر بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، حيث سيتم مناظرة حالته من قبل فريق طبي من استشاريين بمختلف التخصصات، لبدء علاجه اللازم على نفقة الدولة.
يذكر أن الفنان علي حميدة قد أشار خلال حديثه بأحد البرامج التليفزيونية إلى أنه يعاني من حصوة في المرارة أدت إلى إنسداد، وحدوث مضاعفات صحية في القولون، وإمكانياته المادية لا تسمح باستكمال علاجه.
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