كهربا يوجه رسائل مؤثرة لجمهور الأهلي قبل مباراة الدحيل

كشف محمود كهرباء لاعب النادي الأهلي عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قوة فريق الدحيل القطري وبالإضافة لكونه منافس محترم في بطولة اسيا.

وقال عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: "أن الدحيل القطري منافس محترم وقوي في الدوري القطري و بطولة اسيا، ونحن في كامل تركيزنا، شاهدنا مباريات الدحيل لكي نعرف أفضل لاعبيهم ونحلل منافسنا.

وأضاف مهاجم الأهلى: "نأمل في تحقيق التاريخ في البطولة ونتمكن من العبور في للدور التاني من كأس العالم للأندية".

وتابع حديثة: "أحب مشاهدت بايرن ميونخ، هو فريق قوي ويمتلك لاعبين مميزين، بالإضافة لكونه فريق متكامل ويلعب كرة جماعية مشابة لنا، ولا يوجد لاعب معين أرغب في مواجهته أريد أن أقدم نفسي أمام كل لاعبين البايرن.

وأختم حديثة قبل مواجهة الدحيل: "اتذكر مستوي الفريق في مباريات كأس العالم للأندية، كنت أهرب من المدرسة لمشاهدة المباريات في المقهي، وحينها شعرت بشعور رائع عند مشاهدة المارد الأحمر.

والجدير بالذكر ان المارد الأحمر يستعد لمباراته غداً الخميس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية كالأتي:

الخميس 4 فبراير-

4 مساء بتوقيت القاهرة

يلتقى تيجرس اونال مع اولسن هيوندا

7:30 بتوقيت القاهرة

يلتقى الاهلي مع الدحيل القطري