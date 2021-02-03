كهربا يوجه رسائل مؤثرة لجمهور الأهلي قبل مباراة الدحيل

كشف محمود كهرباء لاعب النادي الأهلي عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قوة فريق الدحيل القطري وبالإضافة لكونه منافس محترم في بطولة اسيا.
وقال عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: "أن الدحيل القطري منافس محترم وقوي في الدوري القطري و بطولة اسيا، ونحن في كامل تركيزنا، شاهدنا مباريات الدحيل لكي نعرف أفضل لاعبيهم ونحلل منافسنا.
وتابع حديثة: "أحب مشاهدت بايرن ميونخ، هو فريق قوي ويمتلك لاعبين مميزين، بالإضافة لكونه فريق متكامل ويلعب كرة جماعية مشابة لنا، ولا يوجد لاعب معين أرغب في مواجهته أريد أن أقدم نفسي أمام كل لاعبين البايرن.وأختم حديثة قبل مواجهة الدحيل: "اتذكر مستوي الفريق في مباريات كأس العالم للأندية، كنت أهرب من المدرسة لمشاهدة المباريات في المقهي، وحينها شعرت بشعور رائع عند مشاهدة المارد الأحمر.
والجدير بالذكر ان المارد الأحمر يستعد لمباراته غداً الخميس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف.
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية كالأتي:
الخميس 4 فبراير-
4 مساء بتوقيت القاهرة
يلتقى تيجرس اونال مع اولسن هيوندا
7:30 بتوقيت القاهرة
يلتقى الاهلي مع الدحيل القطري
وفي نصف النهائي يلعب بايرن ميونخ مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري
فيما يلعب بالميراس بطل امريكا الجنوبية مع الفائز من مباراة تيجرس اونال واولسن هيونداي.
وفي تحديد المراكز الخامس والسادس يلعب الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال و اولسن هيونداي.
مواعيد مباريات كأس العالم للأنديةالأحد7 فبراير
5 مساء بتوقيت القاهرة
الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال مع اولسن هيونداي
8 مساء
الأثنين 8 فبراير
8:00 مساء
يلعب بايرن ميونخ الالماني مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري
الخميس 11 فبراير
5:00 مساء
مباراة تحديد المركز الثالث
علي أن يكون النهائي للبطولة يوم الخميس 11 فبراير في الثامنة مساء
القنوات الناقلة لبطولة كأـس العالم للأنديةتذاع البطولة علي 4 قنوات بي ان سبورت و تي في سبورت و ميديا سات و بي ان تي .
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