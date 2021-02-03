أيمن أبو العلا: نجاحات مصر في مجال الكهرباء انتصار لحقوق الإنسان

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر حققت نجاحا غير مسبوقا في قطاع الكهرباء والطاقة، قائلا: وهذا أبلغ رد على من يهاجمون مصر في ملف حقوق الإنسان.

وتابع في تعقيبه على بيان وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد شاكر، خلال الجلسة العامة للبرلمان: أليس أن يعيش المواطن في وجود الكهرباء حق من حقوق الإنسان؟، متسائلا: هل تناسوا من يهاجمون مصر أننا كنا نتناوب ساعات الظلام في السابق؟.

وفي سياق مختلف، أشار أبو العلا، إلى مشروع "بنيان" للطاقة الشمسية وهو مشروع للطاقة المتجددة بمثابة سد عالي جديد، وهي المزرعة الشمسية الأولى في أفريقيا، مؤكدا أن هناك قصور في الترويج لهذا المشروع من أجل إظهاره للعالم.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء بتبني مشروع اكتتاب عام للاستمثار في هذا القطاع الذي يحقق مكاسب كبيرة، لاسيما وأن فوائد البنوك تراجعت.

وأكد أن مصر لديها من المقومات للاسثمار في قطاع الكهرباء مثل الصحراء الكبيرة في الواحات وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وغيرها، قائلا: الناس معاها فلوس وعايزة تستثمر في قطاعات مضمون مكسبها مثل الكهرباء.

وقال أبو العلا: العدادات الكودية تعتبر طوق نجاة للمصالحات لتأخذ الدولة حقها، إلا أن هناك تقاعس في توزيع هذه العدادات إما بسبب الإجراءات والأوراق أو عدم توافر العدادات في الأساس.

وانتقد أيمن أبو العلا، عدم تطبيق القرار الخاص بتحميل الإدارات المحلية فواتير استهلاك الكهرباء لدور العبادة "المساجد - الكنائس"، مشيرا إلى أن الإدارات المحلية لا تدفع والموطنين هم من يجمعوا من أجل دفع الاستهلاك.

واختتم أبو العلا تعقيبه على بيان الوزير قائلا: من غير المعقول ونحن في القرن الواحد والعشرين أن تعيش قرية بدون كهرباء مثل "الحيز" في الواحات، مشيرا إلى أن الانتهاء من هذا الملف لإنارة القرية لا يحتاج إلا بضع ملايين جنيه حتى يعيش الأهالي في النور.