وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب يهاجم الحكومة

جدة - نرمين السيد - وجه إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، انتقادا حادا لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى تخبطها للأجندة التشريعية التى تتقدم بها لمجلس النواب، وأن هذا يتسبب فى إهدار مجهود المجلس.





واتهم الطماوى، المستشار شريف الشاذلى مستشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه المسئول عن ذلك، محملا إياه مسئولية تخبط الأجندة التشريعية للحكومة.

واستطرد الطماوى خلال جلسة مجلس النواب اليوم، أمثلة عن هذا التخبط من بعض مشروعات القوانين التى تم إرسالها أكثر من مرة للمجلس بتعديلات، على رأسها قوانين مكافحة الإرهاب وكذلك أيضا مشروعين لفرق رسم مبانى وزارة الخارجية، ومشروعين للتخيط العام للدولة.

وناشد الطماوى بضروة اتخاذ اللازم وإيقاف حالة التخبط الذى تقع فيه الحكومة بسبب مستشارها فى هذا الملف.

ومن جانبه، قال المستشار الدكتور حنفى الجبالى إنه ستتم مخاطبة الحكومة بهذه الملاحظة، واتخاذ اللازم.