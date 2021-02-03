رئيس الوزراء: نحقق معدلات إنجاز كبيرة فى المشروعات الخدمية والتنموية

جدة - نرمين السيد - وخلال جولته فى أرجاء المنطقة، حرص رئيس الوزراء على متابعة ما يتم تطبيقه من إجراءات وقائية واحترازية خاصة بالتعامل مع فيروس كورونا داخل موقع العمل، مشيدا بما لاحظه من تطبيق دقيق لتلك الإجراءات، مؤكدا أهمية الاستمرار فى تطبيقها حماية للعاملين داخل مختلف مواقع العمل والإنتاج.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئولى وزارة الإسكان، حول الموقف التنفيذى لمختلف الأعمال الانشائية الخاصة بالأبراج التى يتم تنفيذها داخل منطقة الأعمال المركزية، بواسطة الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية المحدودة، ونسب الانجاز الخاصة بكل برج، وتفقد رئيس الوزراء برج "C08" الذى وصل حتى الآن الى الدور الـ 30، مستعرضا النموذج المرئى لواجهات ملاحق الأبراج الإدارية والسكنية.

وتناول الشرح الموقف الخاص بتقدم أعمال الواجهات لعدد من الأبراج، وكذا تنفيذ الحوائط، والهيكل المعدنى للبرج الأيقونى، بالإضافة إلى تقدم الأعمال الخاصة بمنطقة الخدمات المركزية والبنية التحتية لها.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولى أعمال تنفيذ الحديقة المركزية الموجودة بقلب العاصمة الإدارية، وتعرف خلال الجولة على سير العمل فى قطاعات تنفيذها للوقوف على الموقف الحالى، والأعمال المطلوب تنفيذها لاكتمال المخطط المرتقب لهذا المشروع الهام.

ووجه رئيس الوزراء بأهمية الإسراع فى معدلات تنفيذ مشروع الحديقة المركزية، وتكثيف الزراعات ومصادر الرى بها، وذلك فى ضوء أهميتها إذ تعتبر "رئة" العاصمة الإدارية الجديدة، ومتنفسا لقاطنيها وزوارها وتضيف مظهرا حضاريا وصحيا لهذا المشروع الحضارى العملاق.

واستمع رئيس الوزراء خلال جولته إلى عرض حول أعمال تنفيذ مشروع الحديقة المركزية فى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تمت الإشارة إلى أن التنفيذ يتم على مساحة تصل إلى نحو 723 فداناً، بالإضافة إلى 5 مشروعات إستثمارية مصاحبة جار التصميم لها.

وتمت الإشارة إلى أن مشروع الحديقة المركزية يتم تنفيذه على ثلاثة قطاعات، تبدأ من مسجد الفتاح العليم، وصولاً إلى منطقة الأعمال المركزية، ومن المخطط أن تضم النادى الرياضى، وبحيرة القراءة والعلوم، والسينما المفتوحة، والحديقة التراثية، وحديقة الأعمال الفنية، وبحيرة الفنون، وحديقة تعليمية للأطفال، ومجمع المطاعم، والنادى الريفى، وبحيرة القوارب، ومنتجعا صحيا، وحديقة ذات طابع إسلامى.

وشهدت الجولة استعراض موقف تقدم أعمال التنفيذ بالمشروع بالنسبة للقطاعات الرئيسية، ومكونات كل قطاع، ونسب التنفيذ الحالية.

كما تضمنت الزيارة متابعة رئيس الوزراء لمشروع الحى السكنى الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة "R5 – جاردن سيتى"، وقيامه بجولة فى أرجاء المشروع، استمع خلالها رئيس الوزراء إلى شرح من مسئولى وزارة الإسكان، حول الموقف التنفيذى لأعمال هذا المشروع الذى يقوم بتنفيذه عدد من الشركات، ونسب الانجاز الخاص به، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أن مشروع "R5" يأتى نسقه المعمارى الحديث امتدادا للطراز الفريد لحى جاردن سيتى العريق.

وقال مسئولو الوزارة إن مساحة الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 885 فدانا، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة، بجانب منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالى ألفين وحدة سكنية، بالإضافة إلى توافر جميع الخدمات.

وتتوزع الوحدات بحى "جاردن سيتى الجديدة"، كالتالى، 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبنى تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجا للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.​

وفى ختام الزيارة، وجه رئيس الوزراء بأهمية إسراع وتيرة العمل، وتكثيف العمالة فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مجددا التأكيد على أن هذا المشروع كبير والأعمال التى تتم فيه ضخمة، والدولة المصرية عازمة على تنفيذه على النحو الذى يعكس حضارة هذا الوطن، ويحقق الهدف الرئيسى بأن يكون نقلة نوعية فى إدارة الدولة المصرية والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مجددا التأكيد على أهمية الاستمرار فى تطبيق كل الإجراءات الإحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، بمختلف مواقع العمل والانتاج، مشيراً إلى أننا نعمل على تحقيق معدلات إنجاز كبيرة فى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، فى وقت يُعد من أصعب الأوقات التى يمر بها عالمنا، وما تفرضه علينا أزمة فيروس كورونا من تحديات.