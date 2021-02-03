الصحة: تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا فى 22 مستشفى عزل بالجمهورية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه تم الانتهاء من تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا فى 22 مستشفى عزل بالجمهورية، موضحة: "بدأنا فى تطعيم الطواقم الطبية فى مستشفيات الصدر والحميات".





وقالت وزيرة الصحة فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن التطعيمات للطواقم الطبية تتم فى 363 مستشفى بالجمهورية خلال الفترة المقبلة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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