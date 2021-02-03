أيمن أبو العلا: توفير الكهرباء من حقوق الإنسان يا من تهاجمون مصر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر حققت نجاحا غير مسبوق فى قطاع الكهرباء والطاقة، قائلا: هذا أبلغ رد على من يهاجمون مصر فى ملف حقوق الإنسان.





وتابع فى تعقيبه على بيان وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد شاكر، خلال الجلسة العامة للبرلمان: أليس أن يعيش المواطن فى وجود الكهرباء حق من حقوق الإنسان؟ متسائلا: هل تناسوا من يهاجمون مصر أننا كنا نتناوب ساعات الظلام فى السابق؟

وفى سياق مختلف، أشار أبو العلا، إلى مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، مشروع للطاقة المتجددة بمثابة سد عالى جديد، وهى المزرعة الشمسية الأولى فى إفريقيا، مؤكدا أن هناك قصور فى الترويج لهذا المشروع من أجل إظهاره للعالم.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء بتبنى مشروع اكتتاب عام للاستثمار فى هذا القطاع الذى يحقق مكاسب كبيرة، لاسيما وأن فوائد البنوك تراجعت.

وأكد أن مصر لديها من المقومات للاستثمار فى قطاع الكهرباء مثل الصحراء الكبيرة فى الواحات وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى وغيرها، قائلا: الناس معاها فلوس وعايزة تستثمر فى قطاعات مضمون مكسبها مثل الكهرباء.

وقال أبو العلا: العدادات الكودية تعتبر طوق نجاة للمصالحات لتأخذ الدولة حقها، إلا أن هناك تقاعس فى توزيع هذه العدادات إما بسبب الإجراءات والأوراق أو عدم توافر العدادات فى الأساس.

وانتقد أيمن أبو العلا، عدم تطبيق القرار الخاص بتحميل الإدارات المحلية فواتير استهلاك الكهرباء لدور العبادة "المساجد - الكنائس"، مشيرا إلى أن الإدارات المحلية لا تدفع، والمواطنون هم من يجمعون لسداد فاتورة الاستهلاك.

واختتم أبو العلا تعقيبه على بيان الوزير قائلا: من غير المعقول ونحن فى القرن الواحد والعشرين أن تعيش قرية بدون كهرباء مثل "الحيز" فى الواحات، مشيرا إلى أن الانتهاء من هذا الملف لإنارة القرية لا يحتاج إلا بضع ملايين جنيه حتى يعيش الأهالى فى النور.