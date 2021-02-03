مقترح برلمانى بإنشاء مراكز لتوليد الطاقة من الخلايا الشمسية

جدة - نرمين السيد - اقترح النائب يحيى كدوانى عضو مجلس النواب، إنشاء مراكز لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية، بالصحراء المصرية الممتدة شرقا وغربا، لاسيما فى المناطق التى تتوفر بها المياه الجوفية، وذلك بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ينزح إليها المواطنين، فى إطار مواجهة أزمة الزيادة السكانية التى تعانى منها البلاد حاليا.





جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، للتعقيب على بيان وزير الكهرباء، محمد شاكر، حول أداء وزارته. وأوضح يحيى كدوانى أن الزيادة السكانية تثقل كاهل الحكومة وتعوق التنمية فى البلاد، نظرا لأنها تلتهم كل بوادر التنمية. وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك أزمة تعانى منها المنطقة الصناعية بأسيوط، وهى ضعف التيار الكهربائى الذى يؤثر على معدات المصانع.

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