وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان يطالب بسياسة واضحة لأسعار الكهرباء

جدة - نرمين السيد - طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة وجود سياسة واضحة لأسعار الكهرباء، مشيرًا إلى معاناة المواطنين بمختلف فئاتهم بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، إذ يوجد مساحات 45 مترًا يدفع أصحابها مبلغ 500 و600 جنيه، رغم عدم وجود أجهزة كهربائية لديهم.





جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، للتعقيب على بيان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، حول أداء الوزاة.

وتساءل السلاب عن آلية المحاسبة التى تقوم بها الوزارة، وكذلك عن مدى استمرار دعم الكهرباء من عدمه وهل هناك زيادات جديدة على أسعار الكهرباء؟

ولفت السلاب إلى وجود مشكلة فى البنية التحتية بالمناطق الصناعية، إذ تعانى من ظاهرة "الهزة الكهربائية" التى تحدث بها، وتؤثر على المصانع، خصوصًا فى ظل وجود آلات متطورة، ما يؤدى إلى تأثر "البوردات" وتكبد المصانع خسائر كبيرة، بالإضافة إلى توقف خطوط الإنتاج فى الأوقات التى تحدث فيها الهزة الكهربائية.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان أيضًا بالنسبة لأسعار الكهرباء للمصانع، لابد من إعادة النظر فيها، حفاظًا على الإستثمارات، خصوصًا أن هناك دول قريبة لنا على البحر المتوسط، تقوم بتخفيض أسعار الكهرباء للاستثمارات، بشكل أقل من مصر.