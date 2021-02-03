السفيرة نبيلة مكرم: تعاون مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة يأتي لصالح المصريين بالخارج
الدكتورة إيناس عبدالدايم: الفعاليات جاءت لربط المصريين بالخارج بما ينفذ من أحداث ثقافية وحفلات فنية بوطنهم الأم
في إطار التعاون والتواصل بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الثقافة، لتنفيذ توصيات المؤتمر الأول الكيانات المصرية بالخارج، والخاصة بالمحور الثقافي، فقد تم العمل على تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية التي من شأنها تنمية الولاء والانتماء لدى المصريين بالخارج تجاه وطنهم الأم وتعزيز الهوية الثقافية المصرية لديهم.
ومن جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، إن المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج جاء لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، كون تلك الكيانات أمنا قوميا لمصر ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة، مع حرص الوزارة لتقديم خدمات لهم وحل مشاكلهم ورعاية مصالحهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرتا الهجرة والثقافة يعلنان عن مسابقة فنية بمشاركة المصريين بالخارج وتنظيم أنشطتهم... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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