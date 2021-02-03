نيويورك تايمز تطلق ”ماذا تعرف عن مصر” لتعريف أطفال العالم بمصر وتاريخها

أطلقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عبر موقعها الالكتروني، اختبارات بعنوان "ماذا تعرف عن مصر"، تم عرضها بطريقة مشوقة لتعريف أطفال العالم بمصر وتاريخها وثقافتها وحضارتها العريقة وموقعها الجغرافي وثقافة وعادات وتقاليد شعبها. وتصحب هذه الاختبارات الأطفال في رحلة تثقيفية داخل مصر عن طريق طرح عدد من الأسئلة وتلقي الإجابات المصحوبة بصور ومعلومات تشرح المدينة التي تم اختيارها وما بها من معالم سياحية وأثرية وطبيعية بالاضافة إلى أماكن الترفيه بها.

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